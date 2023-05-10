الأمن يكشف هوية جثة شاب غرق بترعة فى كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من التعرف على هوية صاحب الجثة التي عثر عليها، أهالي قرية دفريه مركز كفر الشيخ، غريقًا، بمياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفريه، بجوار كوبري عثمان، ومسجد الشهيد.

حيث تبين أن، الجثة لشاب يدعي، محروس أحمد فريج، 28 سنة مقيم بقرية شنو مركز كفر الشيخ، وتم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها.

وكان أهالي قرية دفرية، قد عثروا على الجثة بترعة محاذية لطريق، دفرية ومعالمها بحالة جيدة، وأبلغوا الجهات الأمنية بمركز كفرالشيخ، والتي انتقلت لمكان البلاغ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بوجود بلاغ من أهالي قرية دفريه مركز كفر الشيخ، بعثورهم على جثة لشاب في الثلاثينات من عمره.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعدد من معاونيه، حيث تبين أن الجثة، طافيه علي الماء، بجوار مسجد الشهيد بدفريه وكوبري عثمان، بكامل ملابسها وبحالة جيدة، تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم فحص الجثة، لمعرفة هوية صاحبها، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتشير المعلومات الأولية، أن الغريق، كان يقيم بمنزله بمفرده، بقرية شنو، بعد وفاة والديه،وسفر شقيقه وزواج شقيقته، وأنه غاب عن المنزل ليلًا،حتي عثر عليه، بمياه الترعه وعلي حافتها التوك توك الخاص به،وعثر بطيات ملابسه علي بطاقة الرقم القومي.