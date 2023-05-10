شهيدان وعدد من الإصابات في قصف لطيران الاحتلال جنوب غزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة إن جثتين لمواطنين وصلتا المستشفى، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في قصف لطيران الاحتلال شرق المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وكانت مصادر طبية أكدت إصابة 9 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال على عدة مواقع جنوب وشرق وشمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، بعدد من الصواريخ، مواقع مختلفة في عدد من مناطق قطاع غزة، من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً.

وكان استشهد قبيل ظهر اليوم الشاب محمد يوسف أبو طعيمة (25 عاماً)، وأصيب آخر بجروح حرجة، في غارة شنتها طائرة بدون طيار على مجموعة من المزارعين شرق بلدة عبسان شرق خان يونس، تزامناً مع قصف صاروخي من الطيران الحربي على موقعين في المدينة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس مخلفةً حتى الآن 19 شهيداً ونحو 40 جريحاً بينهم أطفال ونساء ودمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.