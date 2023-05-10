صباح مشالي رئيسا لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط

وقع الاختيار على المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، لتولي منصب رئيس منظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط “med TSO” التي تضم ٢١ دولة أوروبية وغير أوروبية من مشغلي وناقلي الطاقة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك لمدة ٣ سنوات اعتبارا من من ١ يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

السيرة الذاتية

المهندسة صباح مشالي هي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد ان كانت تشغل منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى هى المرأة التى استحقت ان تصل الى مراكز متفوقة وعالمية على خلفية كفاءتها ونزاهتها ومتابعتها الميدانية بمواقع العمل بشركات الكهرباء :

– خريجة جامعة القاهرة -كلية الهندسة 1986 بتقدير جيد جداً.

– بدأت حياتها العملية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم في الطاقة- المشروعات المركزية.

تم اختيارها بالعمل كمساعد لوزير الكهرباء والطاقة عام 2002.

التحقت بجامعة هارفارد الامريكية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة بالشرق الأوسط خلال عامي 2003/2002.

بعد إتمام دراستها بجامعة هارفارد الأمريكية (Harvard business school) عام 2003 بدأت في خلق كيان جديد بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يكون مسئولا عن تطوير الاداء بشركات الكهرباء (انتاج-نقل-توزيع) ويتابع منظومة هذا الأداء ميدانيا على الأرض بالمواقع المختلفة.

تدرجت في المناصب القيادية حتى شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسي في ابريل 2013.

مشالي أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية -كلية الدفاع الوطني 2005 .

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لخليج السويس .

عضو مجلس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين.

وتشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC) بالاضافة الى انها تمثل منطقة شمال أفريقيا في منظمة AFSEC.