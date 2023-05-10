خلافات على تجميع البطاقات التموينية.. ضبط 8 متهمين فى واقعة مقتل مالك مخبز بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة مقتل مالك مخبز بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة.



كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان مالك مخبز "متوفى"، به إصابة برش خرطوش، إثر إدعاء مشاجرة.



بالإنتقال والفحص تم التقابل مع شقيق "المتوفى" مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المتوفى" و8 أشخاص لـ"4 منهم معلومات جنائية"، بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من سلاح بحوزته محدثًا إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات لذات العيار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.