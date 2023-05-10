مندوب فلسطين بالجامعة العربية: ندعو المجتمع الدولي لتطبيق العقوبات على الاحتلال

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء، لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

ووجه مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، خلال كلمته التي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، دعوة إلى العالم لتقديم مرافعات في محكمة العدل الدولية، التي تنظر في الوقت الحالي بمشروعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأشار إلى أن هناك لجنة تعمل على تقصي الحقائق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي لتطبيق عقوبات على الاحتلال، الذي يفرق بين العائلات المقيمة بمناطقه بشكل عنصري.

وكانت الجامعة العربية أعلنت عقد اجتماعها الطارئ لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي، بناءً على طلب من مصر وفلسطين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، التصعيد المستمر في عدد من المواقع بالأراضي المحتلة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.