ضبط شخصين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين - مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوبة للعديد من البنوك الأجنبية المتواجدة خارج البلاد بطرق احتيالية مستحدثة واستخدامها فى عمليات شرائية لأجهزة وهواتف محمولة من العديد من مواقع التسوق الإلكترونى أو المتاجر المتواجدة داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استلامهما بعض المنتجات التى قاما بشرائها من أحد المتاجر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة وضُبط بحوزتهما 3 هواتف محمولة، كما تم بإرشادهما ضبط (جهاز حاسب آلى – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى.

كما أضافت التحريات قيامهما بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتيادهما لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها واستخدامهما لبرامج تخليق بيانات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى عمليات شرائية بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.