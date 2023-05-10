غدًا.. حفل توقيع المجموعة القصصية «قطط تعوي وكلاب تموء» لـ أحمد عبدالمنعم بالقنصلية

تُنظم دار الشروق حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «قطط تعوي وكلاب تموء» للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، غدا الخميس، في تمام الساعة 7 مساء، بمبنى القنصلية في وسط البلد، ويدير النقاش الكاتب الصحفي سيد محمود، وتناقش المجموعة الناقدة الدكتورة لنا عبد الرحمن.

تدور قصص المجموعة القصصية «قصص تعوي وكلاب تموء» في مدينة تشبه الغابة، في عالم قاسٍ ممتلئ بالحيوانات، قرود تتقافز في طرقاته، وقطط تغزو شوارعه، أسود وكلاب هنا وهناك، والراوي تائه وسط كل هذا، لا يكاد يميز الواقع من الحلم، أو الحقيقة من الكابوس، كل شيء صار متداخلا ومربكا، ووسط كل هذا الصخب، يغلق الكاتب باب حجرته ويمسك بقلمه ليسرد ويصف ما يحدث حوله على أمل فهم هذا العالم وإدراك متغيراته.

الكاتب أحمد عبد المنعم رمضان؛ قاص وروائي وطبيب مصري، صدرت له روايتان: «رائحة مولانا» و«رسائل سبتمبر»، ومجموعتان قصصيتان: «في مواجهة شون كونري» و«أحلام الدوبلير» (الحاصلة على جائزة أخبار الأدب)، إضافة إلى كتاب «صورة مع أنور وجدي». ينشر قصصًا ومقالات عن السينما والأدب في مجلات ومواقع مصرية وعربية.