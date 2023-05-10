رئيس جامعة الفيوم يشهد الملتقى الثامن للتوظيف والتدريب والمنتدى الأول للخريجين بـ"السياحة والفنادق"

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثامن للتوظيف والتدريب والمنتدى الأول للخريجين الذي نظمته كلية السياحة والفنادق.

بحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور غادة محمد وفيق القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والأستاذ الدكتور علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، والدكتور عبد الرحيم محمد مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات سوق العمل والصحفيين والاعلاميين والخريجين، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المناقشات بالكلية.

في مستهل كلمته رحب الدكتور ياسر حتاته بالسادة الضيوف في رحاب جامعة الفيوم، وأشار إلى أن عقد الملتقيات التوظيفية تسهم بشكل كبير في بناء جسر من التواصل بين الجامعة والخريجين وفتح آفاق الحوار الهادف والبناء حول المشكلات والتحديات التي تواجه الخريجين في سوق العمل وكيفية التغلب عليها.

كما أكد سيادته على ضرورة التعرف على متطلبات سوق العمل للمواصفات والمهارات العلمية والعملية للخريجين في ظل المستجدات والتحديات الراهنة.

وأكد الدكتور عرفة صبري على ضرورة التواصل بين الخريجين والطلاب الحاليين، وقدم يد العون لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق وكافة كليات الجامعة أيضًا في تنفيذ كافة متطلباتهم واحتياجاتهم الأكاديمية في مختلف التخصصات.

كما أكد الدكتور عاصم العيسوي أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسعى دائمًا إلى تحقيق التواصل الدائم والفعال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخارجي ولذلك يحرص على ربط الخريجين بمؤسسات سوق العمل؛ من خلال عقد الملتقيات التوظيفية لتأهيل الطلاب والعمل على سد احتياجات سوق العمل المختلفة.

وأوضح الدكتور أشرف عبد المعبود أن الملتقى يهدف إلى تعزير التواصل بين الخريجين والكلية وتبادل الخبرات والتجارب العملية بين الخريجين والطلاب، وتوفير فرص عمل وتدريب للخريجين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في سوق العمل، والتعرف على مواصفات الخريج المتميز وفقًا لمستجدات وتحديات سوق العمل الراهنة.

كما أكدت الدكتورة غادة وفيق أن الملتقى يتضمن جلسة حوار مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة والأكاديميين بعنوان "مواصفات الخريج المتميز في ظل المستجدات وتحديات سوق العمل الراهنة".

وأضافت سيادتها أنه سيتم عقد ٢ ورشة عمل الأولى بعنوان "اجتياز المقابلة الشخصية مدخل لسوق العمل" والثانية بعنوان "تسويق المهارات في سوق العمل".

وأعربت منال جمال عن سعادتها البالغة بالتعاون الجاد والمثمر بين جامعة الفيوم ومديرية الشباب والرياضة، وأعلنت عن توفير برامج تدريبية وورش عمل لطلاب الجامعة والخريجين مجانًا لتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل المختلفة.

كما أكدت الدكتورة علا عبد الرحيم أن مركز متابعة الخريجين يهدف إلى خلق قنوات اتصال دائمة بين الخريجين وأصحاب مؤسسات سوق العمل، وذلك للتعرف على احتياجات ومتطلبات سوق العمل والعمل على تنمية مهارات وقدرات الخريجين حتى تواكب التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور عبد الرحيم محمد إلى سعي وحدة متابعة الخريجين بالكلية بالمشاركة الجادة مع مؤسسات وشركات السياحة والضيافة إلى توفير العديد من فرص العمل والتدريب للخريجين والطلاب، وذلك من أجل المساهمة في رفعة شأن بلادنا الحبيبة مصر.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للملتقى، تم تكريم رئيس الجامعة والسادة النواب وعميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورجال الصناعة والأكاديميين وأصحاب مؤسسات سوق العمل المشاركين في الملتقى.

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