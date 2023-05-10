الرعب يسيطر على سكان تل أبيب بسبب صواريخ غزة.. ومطار بن غريون يخرج من الخدمة

سيطرة حالة من الرعب على سكان إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق القريبة من غلاف غزة بعد إطلاق عدد من الصواريخ من الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

حيث هرع المستوطنون الإسرائيليون لدخول الملاجئ تحت الأرض خوفاً من الإصابة بصواريخ المقاومة الفلسطينية، وظهر مقطع فيديو لوزيرة الاتصالات الإسرائيلية أثناء النزول إلى الملاجئ في حراسة مشددة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن ثلثي سكان إسرائيل في الملاجئ خوفاً من صواريخ المقاومة برغم أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أن عدد الصواريخ قليلة للغاية.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، أثرت على عمل مطار بن غريون.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية بمطار بن غوريون.

ووفقاً لريشت بيت تم إيقاف الرحلات الجوية إلى إسرائيل والطائرات تحلق فوق البحر، يتم دراسة إمكانية إرسالها للهبوط في قبرص.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد من الإصابات وصلت إلى المستشفيات في مناطق غلاف غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع باتجاه مدن جنوب ووسط البلاد.

ووفقاً لمصادر طبية في مستشفى برزيلاي، فقد وصل إلى المستشفى حتى الآن 5 إصابات جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن مستوطنة في أسدود تبلغ من العمر 60 عاما أصيبت بجراح طفيفة، أثناء هروبها إلى المناطق المحصنة.

واضافت وسائل إعلامية إسرائيلية متعددة، أن صواريخ المقاومة الفلسطينية وصلت الى مركز البلاد، حيث تم تشغيل صافرات الانذار في مدينة تل ابيب وجفعتايم، وبات يام وحولون وريشون لتسيون.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدية أشكلون “عسقلان” بإطلاق 33 قذيفة صاروخية بثماني رشقات صاروخية من قطاع غزة، من دون تسجيل إصابات مباشرة في المدينة.

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة.