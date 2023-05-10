الفنان تامر عاشور يروج لحفله بالكويت.. بالفيديو

نشر الفنان تامر عاشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" فيديو له من إحدى أغانية للترويج لحفلة بدولة الكويت الخميس المقبل .

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ويأتى الحفل ضمن جولة الفنان تامر عاشور الفنية بمجموعة من الحفلات فى عدد الدول العربية، يقام الحفل بمنطقة "الأرينا كويت" ضمن موسم "صيف الكويت".

وكان الفنان عاشور قد قدم حفلين يومى ٥ و ٦ من شهر مايو الجارى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وحقق الحفلان نجاحًا كبيرًا.

ويذكر أن الفنان تامر عاشور كان قد أعلن فى تصريحات سابقة أنه أنهى ٧٥٪ من الألبوم الغنائى الجديد له، وأنه يفكر بتصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب فى مدينة جده.