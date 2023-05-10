الدفاع المدني الفلسطيني: أطفال غزة يعيشون حالة رعب ولا بد من إيقاف الهجوم الإسرائيلي.. صور

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك أكثر من غارة إسرائيلية قامت فيها طائرات الإحتلال الإسرائيلي باستهداف أراض زراعية ومناطق تتبع قطاع غزة.

وقال "بصل" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الأجواء مملوءة بالطيران الإسرائيلي، وهناك حالة تخوف كبيرة جدًا داخل قطاع غزة، موضحًا أن هناك حالة تخوف ورعب لدى الأطفال نتيجة عمليات الاستهداف والأصوات العالية للصواريخ التي تطلق على المناطق الزراعية بقطاع غزة.

وأضاف "أن العنجهية التي فيها الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف، ويجب أن يقف هذا العدو عن الجرائم التي يقوم بها داخل القطاع، موضحًا أن أعداد الشهداء قابلة للزيادة، وهناك عدة استهدافات قبل لحظات وإصابات بين المواطنين، وبواقي الصواريخ تسقط على المنازل وعلى رؤوس المواطنين ويسجل حالات إصابات".

وناشد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، الجميع بلجم ووقف الاحتلال الإسرائيلي والعنجهية الإسرائيلية تجاه المواطنين العزل بقطاع غزة.