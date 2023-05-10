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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم القاهرة تتفقد سير أعمال الامتحانات بمدراس المعصرة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، انتظام سير أعمال تمتحانات الفصل الدراسي الثاني  "دور أول" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

تمت الجولة التفقدية بمدارس٢٥ يناير الرسمية لغات، سعد زغلول الرسمية المتميزة لغات، مدرسة النور للمكفوفين، التابعين لإدارة المعصرة التعليمية.

كان فى استقبالها فرج إبراهيم  مدير عام الادارة ومديرى المدارس، وتابعت اللجان الإمتحانية، وأكدت على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة جميع الطلاب، وجاء ذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

إدارة المعصرة الإجراءات الوقائية والاحترازية الاجراءات الوقائية