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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مقار العمدة يكتب : سمالوط فى عيون العالم

العمدة مقار
العمدة مقار
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سيدنا فى الفاتيكان انبا بفنوتيوس انت رجل الله الذي عمل فى صمت  وصبر وكفاح وتعب وإنكار الذات 
فكما أكرم الله سمالوط بزياره العاىله المقدسه إلى جبل الطير كذلك شاء أن تكرم سمالوط فى شخصك فى المسكونه كلها بتتويج سمالوط بوجودك كعنصر رئيسى ضمن وفد قداسه البابا إلى الفاتيكان 
لقد من الله وشرف واكرم   سمالوط بزياره العاىله المقدسه اللى سمالوط دير جبل الطير التى افخر اننى من أولادها بأصول تمتد إلى تاريخ يشرف لاى شخص انتمائه إليها

ثم زاد من كرمه أن جعل القديس ابسيخرون القلينى يختار كنيسته فى البيهو فى سمالوط 
ولما أراد الله أن يكرم سمالوط أكثر فأكثر  اثبت للعالم كله اننا  اولادها متمسكين بوطنيتهم ودينهم حتى النفس الاخير فشهد العالم كله الايمان والوطنيه على أيدى شهداىنا بليبيا

واكرر أنه مهما  بلغ طموح افراد او مؤسسات او حتى حكومات فلن يصل ما حققوه الى  ما حققته لشعب  سمالوط 
سبقت زمنك وتجاوزت حدود الامكانيات واوجدت وطورت فى الفكر كل جديد فى وضع شهد له الكثيرين 
مدارس... مستشفيات...فندق  ونوادى للترفيه ومكاتب للخدمات الاجتماعيه وبيوت للخلوه ...الخ 
وما حرمتنا منه الحياه قد اوجدته لنا وبرفاهيه من تعليم وصحه ونهضه روحيه واجتماعية 
ربنا يخليك لينا ودايما تكرم الكل وتترفع عن قبول الشكر والعرفان  
ربنا يرجعكم بالف سلامه إلى أرض الوطن و يديم علينا حياتك سنين عديده وازمنه سالمه مديده
 

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الاجتماع المقدس دير جبل الطير مستشفيات مدارس