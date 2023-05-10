مدير تعليم القاهرة يتفقد سير أعمال الامتحانات بمصر الجديدة

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، سير أعمال الإمتحانات بمدرسة الطبرى الثانوية بنين -التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وكان فى استقباله أمل الهوارى مدير عام الإدارة، وأحمد صلاح مدير المدرسة، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، وأعرب جميع الطلاب على مدى سعادتهم بسهولة الإمتحان.

وأدى الطلاب الامتحان اليوم فى مادة اللغة الثانية، وكان عدد المتقدمين ( ٦١٤) طالب فى عدد ( ٣٠) لجنة ، وتمكن (٦١٣) وغياب طالب.

كما أوصى موسى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.