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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير أعمال الامتحانات بمصر الجديدة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، سير أعمال الإمتحانات بمدرسة الطبرى الثانوية بنين -التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وكان فى استقباله أمل الهوارى مدير عام الإدارة، وأحمد صلاح مدير المدرسة، واطمأن من الطلاب على  مستوى الامتحان، وأعرب جميع الطلاب على مدى سعادتهم بسهولة الإمتحان.

وأدى الطلاب الامتحان اليوم فى مادة اللغة الثانية، وكان عدد المتقدمين ( ٦١٤)  طالب فى عدد ( ٣٠)  لجنة ، وتمكن (٦١٣) وغياب طالب.

كما أوصى موسى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

إدارة مصر الجديدة الإجراءات الوقائية والاحترازية التربية والتعليم تعليم القاهرة