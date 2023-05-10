البورصة تربح 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 8 مليارات جنيه، مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 1.136 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.97 %، ليغلق عند مستوى 17,494.73 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 3,148.48 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 0.65 % ليغلق عند مستوى 3,049.38 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.92%، ليغلق عند مستوى 4,640.18 نقطة،

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.96 %، ليغلق عند مستوى 7,291.64 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.07 %، ليغلق عند مستوى 21,021.43 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.83%، ليغلق عند مستوى 2,892.5 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 815.9 مليون جنيه، 290.7 ألف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 816.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2 مليار جنيه، بعد التعامل على 585.3 مليار سهم، من خلال 69.3 ألف عملية منفذة.