محافظ قنا يوجه بتقديم الدعم للمركز الإقليمي لنقل الدم

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث تقديم كافة سبل الدعم للمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة قنا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ومحمود حمدان وكيل وزارة المالية، والدكتورة دعاء محمد إبراهيم مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، وعدد من أطباء المركز .

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بتقديم كافة أوجه الدعم، للمركز الإقليمي لنقل الدم، نظرا لدوره الهام والحيوي في توفير أكياس الدم ومشتقاتها بشكل أمان وكاف وفعال لجميع المرضى والمصابين بكافة المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحى ومركز الأورام، على مستوى المحافظة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية بالمركز وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتقديم خدمات طبية مناسبة .

وقال محافظ قنا، إن التبرع بالدم يعد واجب وطني من أجل المُساهمة في تلبية احتياجات بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين، مؤكدا أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع، نظرًا لدورها المؤثر في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم .