رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفالية اليوم العالمي للطب البيطري

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفالية اليوم العالمي للطب البيطري الذي نظمته كلية الطب البيطري بعنوان “الطب البيطري و التهديدات الاقتصادية و البيولوجية”.

بحضور الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور سامي مراد عميد كلية الطب البيطري وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة والدكتور وائل طلعت نقيب الأطباء البيطرين بقنا و الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري بقنا و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات و اعضاء هيئة التدريس.

ورحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة من مديرية الطب البيطري بقنا و نقابة الأطباء البيطرين والمعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني بالأقصر و معهد بحوث الصحة العامة والثروة الحيوانية بقنا.

وأشاد بالإسهامات البحثية لكلية الطب البيطري على المستوى الدولي والإقليمي، مؤكدا أهمية التعاون و التنسيق المشترك بين الكلية والمراكز والمعامل البحثية، مشيرا إلى أن التخصصات البينية من اهم اولويات استراتيجية التعليم العالي.

و تحدث الدكتور سامي مراد عميد كلية الطب البيطري عن اهمية هذه الفاعلية في ابراز دور الطبيب البيطري على المستوى المحلي و الدولي واهم التحديات التي تشهدها المهنة.

و تحدث عن الاحتفال بيوم الطبيب البيطري الذي بدأ منذ عام 2000 من خلال الاتحاد العالمي للطب البيطري.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية تكريم أسرة المرحوم الدكتور ياسر عبد الجليل الأستاذ بكلية الطب البيطري و أسرة المرحوم الدكتور يوسف ابو المجد نقيب الاطباء البيطرين الاسبق

كما تم تكريم الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري بقنا و الدكتورة اسراء حمدي مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بقنا و الدكتورة عفاف عبد الباسط مدير المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني بالأقصر و الدكتور وائل محمد طلعت نقيب الاطباء البيطرين بقنا

كما تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من المحاضرات حيث قدم الدكتور عادل السيد الاستاذ بكلية الطب البيطري نبذة عن تاريخ الطب البيطري.

وتناولت محاضرة الدكتورة عفاف عبد الباسط مدير المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني بالأقصر بالشرح ( دور الطبيب البيطري و المعامل المرجعية في حماية الانسان و الحيوان ) وأشارت الدكتورة اسراء حمدي مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بقنا الى دور المعهد في الحفاظ على الصحة العامة و الثروة الحيوانية .

وتحدث الدكتور وائل طلعت نقيب الاطباء البيطرين بقنا عن دور نقابة الأطباء البيطرين.

شهد فعاليات الاحتفالية الدكتور سراج الدين سلطان مقرر الندوة والدكتور محمود عبد الحميد سكرتير الندوة وحضور طلابي من مختلف الفرق الدراسية بالكلية.