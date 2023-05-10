ماس كهربائي يتسبب في حريق داخل مبنى التأمين الصحي بالعمرانية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب بجهاز التكييف بمبنى التأمين الصحي بشارع بسام الشريف من محمد كامل بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمبنى التأمين الصحي بشارع بسام الشريف من محمد كامل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران النيران امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا بجهاز التكييف بالطابق الأول وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.