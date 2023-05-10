دورى الأبطال.. تعرف على التشكيل المتوقع لإنتر أمام ميلان

تتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سان سيرو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ميلان الذى يستضيف نظيره الإيطالى إنتر، ضمن منافسات نصف نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع ان يخوض سيموني إنزاجي المدير الفنى لأنتر، اللقاء بتشكيلته المعتادة، دون إحداث أى تغييرات.

وجاء تشكيل إنتر المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: أليساندور باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، ماتيو دارميان، فيدريكو ديماركو.

خط الوسط: هنريك مخيتريان، هاكان كالهانجولو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز.

خط الهجوم: إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

