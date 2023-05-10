جامعة عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية للخبير الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين

منحت جامعة عين شمس برئاسة محمود المتيني رئيس الجامعة، درجة الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، وذلك في إطار فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل ".

وجاء ذلك بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ولفيف من الوزراء السابقين والشخصيات العامة ومجلس جامعة عين شمس الموقر.

وخلال كلمته أكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فخر مصر برجالها الأجلاء الذين سطروا بحروف من ذهب اسم مصر عاليا خفاقا في شتى المحافل الدولية والعالمية.

واستعرض جانبًا من تاريخ الدكتور محمود محيي الدين الحافل وخبرته الاقتصادية الواسعة على مدار ٣٠ عامًا باعتباره نموذجا مشرفاً ومثالا يحتذى في كل مجال عمل به أو منصب تقلده ومن بينها ،على سبيل المثال لا الحصر ، منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCop-27 ودوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة . فضلا عن توليه منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.

كما تولى سيادته مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠.

وأكد المتيني أن جامعة عين شمس لم تمنح ،على مدار تاريخها العريق، درجة الدكتوراة الفخرية هذه الدرجة العلمية الرفيعة إلا لأربع شخصيات مصرية مرموقة وهذه هي المرة الخامسة، و أعلن سيادته قرار مجلس الجامعة بمنح الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود الدين.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود محيي الدين الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسادة نواب رئيس الجامعة ومجلس جامعة عين شمس الموقر وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب كما قدم الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية، مؤكداً تقديره لجامعة عين شمس العريقة التي أنشئت عام ١٩٥٠ والتي برعت في مجالات عديدة من العلوم والفنون والآداب مهنئا الجامعة بافتتاح متحف قصر الزعفران.

وتضمن الحفل عرض فيلماً تسجيلياً يرصد مشوار الدكتور محمود محيي الدين الحافل محليا ودوليا على مدار ٣٠ عاماً، فضلا عن إسهاماته العلمية والبحثية ومبادراته المتعددة في مختلف المجالات.