محمد الاسم الأكثر شيوعًا في مواليد برلين .. وأسماء عربية تظهر في القائمة

أعلنت جمعية اللغة الألمانية أن الاسم “محمد” سبق أسماء تربعت لفترة طويلة على القائمة ضمن الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في برلين، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في العاصمة الألمانية برلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما، واسم نوح ما يزال يتصدر الاسم الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة على مستوى ألمانيا ككل، وذلك بحسب صحيفة تاجس شبيجل الألمانية.

وأكدت صحف محلية أن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا، ووفق الإحصائيات احتل اسم محمد المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

ولم يكن اسم محمد هو اسم الطفل الأكثر شيوعًا في برلين في عام 2018 بيد أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلا في برلين حينه. وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.

ووفق الموقع الالكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا ، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022 مثال مالك وعلي وللفتيات عليا وزينب، كما احتلت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل هنا، أو لندا، لينا مراكز متقدمة.

الجدير بالذكر أن الأسماء ليست جميعها مسموحة في ألمانيا، فبحسب مجلة شتيرن، فإنه "يمنع تسجيل إي أسم على شهادة الميلاد الألمانية، يمكن أن يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلا، أو أن يصبح محلا للسخرية من قبل أقرانه والمجتمع فيما بعد".