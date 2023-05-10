دوري الأبطال.. دياز وجيرو يقودان التشكيل المتوقع لميلان أمام إنتر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سان سيرو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ميلان الذى يستضيف نظيره الإيطالى إنتر، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع أن يخوض ستيفانو بيولي المدير الفنى لميلان، اللقاء بتعويض البلجيكي أليكس ساليميكرز، غياب البرتغالي رافاييل لياو، في تشكيلة ميلان.

وجاء تشكيل ميلان المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: مالك ثياو، فيكايو توموري، سيمون كاير، دافيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر، أليكسيس سالميكيرز.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أوليفييه جيرو.