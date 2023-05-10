ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يصدر مرسوما باستئناف رحلات الطيران مع جورجيا وإلغاء نظام التأشيرات

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض على تحليق شركات الطيران الروسية إلى جورجيا.
وجاء في المرسوم الرئاسي - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إلغاء المرسوم الصادر في 21 يونيو 2019 والذي يقضي رفع حظر الطيران للشركات الروسية إلى جورجيا".
وألغت روسيا اعتبارا من 15 مايو المقبل نظام التأشيرات لمواطني جورجيا، ويستثنى من هذا القرار المواطنون الذين يدخلون روسيا للعمل أو لمدة تزيد عن 90 يوما للإقامة المؤقتة في روسيا، بما في ذلك لغرض التعليم.
من جانبها، ألغت وزارة الخارجية الروسية توصية الامتناع عن السفر إلى جورجيا، بحسب ما أفادت به المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مؤكدة أن وزارة النقل الروسية ستصدر بيانا قريبا حول استئناف الرحلات المباشرة مع جورجيا.
 

بوتين نظام التأشيرات الطيران