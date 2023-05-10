الأحد.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض نقوش معاصرة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي معرضًا فنيًّا بعنوان " نقوش معاصرة"، وذلك الفترة من 14مايو المقبل وحتى 21 مايو الجاري 2023م، ببيت السناري بالسيدة زينب.

يفتتح المعرض في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل بحضور العديد من الشخصيات الثقافية والفنية والديبلوماسية.

يتضمن المعرض 24 عملاً فنيًّا راقيًّا تجمع بين الرؤية التشكيلية وجماليات الحرف سواء كان منقوشًا أو مكتوبًا، إذ يضم المعرض لوحات خطية وأعمال خزفية وتشكيلات رخامية تتنوع فيها الرؤي الفنية بين الحداثة والأصالة.. بين المعاصرة والمحافظة على الموروث.. وأخيرًا التطوير وهو السمة الرئيسية لأعمال المعرض.



يلقي المعرض الضوء على التجربة الفنية الرائدة والمتميزة لمجموعة من الفنانين العرب والأجانب المعاصرين فيشمل مجموعة من الأعمال الفنية لأربعة من الفنانين التشكيليين من كل مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

يشارك في المعرض الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وهي فنانة تشكيلية وكاتبة ومنتجة أفلام، وهي سفيرة فوق العادة للثقافة لدى الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، واحدة من رواد العمل الثقافي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل من خلال تأسيسها لمؤسسة أناسي للإعلام بالتعاون مع شقيقتيها الشيخة عوشة والشيخة شمسة على نشر الثقافة والإبداع الفني من خلال إقامة المعارض الفنية وإنتاج الأفلام الوثائقية وتنظيم الحلقات النقاشية.

كما يشارك في المعرض الفنانة أنتونيلا ليوني وهي فنانة إيطالية تقيم في القاهرة، حاصلة على دبلوم دراسات عليا في الفن الآسيوي وفنون العالم الإسلامي من جامعة هولواي بلندن والمتحف البريطاني.

ويشارك من مصر اثنين من الفنانين هما: الفنانة هبة حلمي وهي فنانة تشكيلية مصرية، ومصممة جرافيك وخزافة. نظمت الفنانة العديد من المعارض لأعمالها الفنية بمصر، كما شاركت في العديد من المعارض الفنية الدولية في بريطانيا والنمسا.

وأخيرًا يشارك الفنان إسماعيل عبده من مصر بعدد من اللوحات الحروفية، وهو فنان تشكيلي مصري، حاصل على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة الأزهر.