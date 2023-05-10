ردًا على عدوان الاحتلال.. إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف الإسرائيلية، وفي "سديروت" وعسقلان؛ بعد إطلاق رشقة صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل، اليوم الأربعاء، ردا على تجدد القصف الإسرائيلي للقطاع لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 20 صاروخا على الأقل أطلقوا من القطاع على جنوب إسرائيل.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية على خانيونس بجنوب قطاع غزة، بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني لدى عمله في أرضه الزراعية، وإصابة اثنين آخرين أحدهما إصابته حرجة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 16 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وترجح مصادر طبية ارتفاع محصلة الشهداء، لوجود 20 إصابة بعضها خطيرة.