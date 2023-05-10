إصابة 3 أشخاص في إنقلاب توك توك بالطريق السريع بالعياط

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب دراجة نارية توك توك بالطريق السريع بقرية العطف دائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.
تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق السريع أمام قرية العطف بدائرة المركز.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.