خاص .. غرفة عمليات داخل اتحاد المصارعة لإنهاء أزمة سفر البعثة لتونس

شكل اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة غرفة عمليات من صباح اليوم الاربعاء من أجل إيجاد حل وانهاء ازمة سفر البعثة لتونس للمشاركة في البطولة الافريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى ٢٢ مايو الجاري.

وشهدت الساعات القليلة الماضية أزمة داخل اتحاد المصارعة تتمثل في عدم تسميع مبلغ 2300 الف فرانك الذي تم تحويله من قبل الاتحاد المصري في حساب الاتحاد الدولي قبل ساعات من إغلاق السيستم حتى تتمكن البعثة المصرية من المشاركة في البطولة الأفريقية .

وتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنفسه لإيجاد حل سريع وتعهد بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة لانقاذ مايمكن إنقاذه والحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسماح بسفر البعثة على ان يتحمل الاتحاد المصري للعبة المسؤلية لحين وصول مبلغ الاشتراك لحساب الاتحاد الدولي للمصارعة.

وكان اللواء عصام نوار قد خاطب الاتحاد الدولي منذ قليل وتعهد على مسؤوليته الشخصية بوصول مبلغ الاشتراك على اقصى تقدير في العاشرة صباح الغد.

جدير بالذكر ان البطل المصري محمد مصطفى تعرض للاصابة واعتذر عن السفر مع البعثة وجاري ترشيح لاعب اخر بدلا منه في حالة إنهاء الازمة الحالية وموافقة الاتحاد الدولي على مشاركة البعثة المصرية.