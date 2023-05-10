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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

‫بدء أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين

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بدأت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، اليوم الأربعاء، بمقر المانة العامة لجامعة الدول العربية؛ وذلك لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح له، إن الاجتماع يعقد بناء على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف أن الاجتماع العاجل يبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية فلسطين