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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على أهم قرارات "الأمناء" بتعليم جنوب سيناء في اجتماعه الثالث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد مجلس أمناء وآباء مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء ، جلسة الاجتماع الثالث له لمناقشة جدول أعمال المجلس، بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء وآباء المديرية، وأمين سر المجلس محمد ثابت جابر، وأعضاء مجلس الأمناء بإدارات المحافظة.

تناول الاجتماع قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ثم كلمة رئيس المجلس، ووكيل الوزارة الرئيس التنفيذي للمجلس، ومناقشة الاستعداد لامتحانات آخر العام، ثم عرضا لأهم الأنشطة والمسابقات على جميع المستويات.

وفي نهاية الاجتماع جرى الموافقة على قيام المجلس برفع مذكرة للمجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية بتقديم الدعم المالي لأنشطة المديرية أو دعم المديرية بأتوبيس يخصص للرحلات والزيارات داخل وخارج المحافظة وذلك لتنمية الوعي الوطني للطلاب، والتعريف بأهم الإنجازات التي تتم على مستوى الجمهورية وبالمحافظة.

كما قرر المجلس قيام كل رئيس مجلس أمناء بإدارته بتكريم الفائزين بالمسابقات على مستوى الجمهورية.

وأقيم الاجتماع تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

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اجتماع مجلس الأمناء والآباء بجنوب سيناء محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى كمال زرد رئيس مجلس الأمناء - طور سيناء محمد ثابت أمين سر المجلس