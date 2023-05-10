تعرف على أهم قرارات "الأمناء" بتعليم جنوب سيناء في اجتماعه الثالث

عقد مجلس أمناء وآباء مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء ، جلسة الاجتماع الثالث له لمناقشة جدول أعمال المجلس، بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء وآباء المديرية، وأمين سر المجلس محمد ثابت جابر، وأعضاء مجلس الأمناء بإدارات المحافظة.

تناول الاجتماع قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ثم كلمة رئيس المجلس، ووكيل الوزارة الرئيس التنفيذي للمجلس، ومناقشة الاستعداد لامتحانات آخر العام، ثم عرضا لأهم الأنشطة والمسابقات على جميع المستويات.

وفي نهاية الاجتماع جرى الموافقة على قيام المجلس برفع مذكرة للمجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية بتقديم الدعم المالي لأنشطة المديرية أو دعم المديرية بأتوبيس يخصص للرحلات والزيارات داخل وخارج المحافظة وذلك لتنمية الوعي الوطني للطلاب، والتعريف بأهم الإنجازات التي تتم على مستوى الجمهورية وبالمحافظة.

كما قرر المجلس قيام كل رئيس مجلس أمناء بإدارته بتكريم الفائزين بالمسابقات على مستوى الجمهورية.

وأقيم الاجتماع تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

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