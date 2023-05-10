آخرهم سمية الخشاب.. الأمم المتحدة تنفي منح الدكتوراة لبعض الفنانين: كيان وهمي

نفى المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، وجود كيان تابع للأمم المتحدة يحمل اسم "الأمم المتحدة للفنون"، بعد إعلان الفنانة سمية الخشاب والفنان طارق النهري وعدد من الشخصيات العامة، الحصول على الدكتوراه الفخرية من هذا الكيان الوهمي.

وجاء في بيان صادر للأمم المتحدة: "نما إلى علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون"، وجرى خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأكد مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن الجهة المذكورة ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.