بعد انتقال ميسى واقتراب بوسكيتس.. الدورى السعودى «الواحة الجديدة» لنجوم العالم

أصبح الدورى السعودى لكرة القدم «روشن»، قبلة نجوم كرة القدم العالمية، وبدأ يسحب البساط من الدورى الصينى والأمريكى، بعد الإعلان عن اقتراب عدد من نجوم الساحرة المستديرة من الانضمام للأندية السعودية فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتى على رأسهم البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، والماتدور الإسبانى سيرجيو بوسكيتس.



واتجهت أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو الدورى السعودى بعد تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزى، ومن بعدها أكدت بعض التقارير، أن أسماء 5 نجوم ارتبطت بالدورى السعودى، وتم أبرام عقودهم بالفعل ويأتى على رأسهم الأرجنتينى ليونيل ميسى، وسيرخيو بوسكيتس، وويلفريد زاها، ولوكا مودريتش، وروبيرتو فيرمينو.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي أصبحت مؤكدة.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فإن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عبر تويتر: "أصبحت صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي صفقة محسومة".

وتشير التقارير إلى أن النجم الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022، سيكون ضمن صفوف نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.

كما تلقى سيرخيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة الإسبانى، عرضا من الدورى السعودى، والذى ينتهى عقده مع البارسا يوم 30 يونيو المقبل، وذلك للحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالى.

أعلن نادي برشلونة الإسبانى، اليوم الأربعاء، رحيل نجمه المخضرم سيرجيو بوسكيتس، بنهاية الموسم الجاري، ومع ظهور أنباء عن انتقاله فى الفترة القادمة إلى الدورى السعودى.



ويدخل الكوراتى لوكا مودريتش ضمن القائمة الموجوده على طاولة الدورى السعودى، بعدما كشفت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسبانى، بعدما أكدت أن النادى الملكى لم يفتح الحديث مع صاحب الـ 37 عاما حتى الآن، والذى ينتهى عقده بعد 3 أشهر فقط.



وكشفت التقارير، أن مودريتش يتمنى الاستمرار لعام آخر مع النادى الملكى، ولكن عدم حديث إدارة ريال مدريد الجدى مع النجم الكرواتى فى عملية تجديد عقده، جعله يفكر فى العروض المقدمة من المملكة العربية السعودية، من قبل نادى النصر ليزامل الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو.



وذكرت بعض التقارير الإنجليزيه لصحيفة «ميرور»، أن الأندية السعودية، بدأت بمراقبة البرازيلى روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قلة مشاركته مع الريدز.



وأكدت الصحيفة أن البرازيلى قرر مغادرة ليفربول، مما جعل الأعين على اللاعب من قبل الأندية السعودية بشكل كبير، لتدعيم صفوفهم فى الفترة المقبلة.

ودخل الإيفوارى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزى، حسابات نادى الاتحاد السعودى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حاول مسئولو ناديه إقناعه بتمديد التعاقد لكن لم يتوصل الطرفان لأى اتفاق رسمى حتى الآن.



وكشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن ويلفريد زاها تلقى عرضا ضخما براتب سنوى يقدر بـ9 ملايين جنيه إسترلينى، من طرف نادى الاتحاد الساعى للتعاقد مع اللاعب فى صفقة انتقال حر.