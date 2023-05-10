بالصور.. انطلاق منتدى الحوار الوطني للشباب بسانت كاترين

انطلقت بمدينة سانت كاترين اليوم الأربعاء، فاعليات منتدى الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية، تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب ، بمركز شباب سانت كاترين .

تنفذ فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية التعليم المدنى و البرلمان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

يتناول منتدى الحوار الوطنى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعي، الاقتصادى، ومن خلالها تجرى مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.



بدأت الفعاليات بالتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع .

كما شمل المنتدى التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء الشباب بمراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.



تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و بتوجيهات من محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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