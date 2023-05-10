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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط 4 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه بتجارة المخدرات

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

كما حلول المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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