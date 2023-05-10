الأمن يضبط 4 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه بتجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

كما حلول المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.