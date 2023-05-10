صوامع وشون بني سويف تتسلم 80.4 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون من القمح المحلي، زادت عن 80 ألفا و400 طن "منذ بداية موسم الحصاد وحتى صباح اليوم " بنسبة توريد 35% من المستهدف بنهاية الموسم، لافتا إلى متابعته" بشكل يومي "لسير العمل في منظومة التوريد سواء بشكل ميداني أو عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدا انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وجاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي 2022/2023، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وجدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألفا و155 فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.