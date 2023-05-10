اليابان تحتج لدى الصين على تصريحات سفيرها بشأن تايوان

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأربعاء، إن اليابان احتجت لدى الصين عبر القنوات الدبلوماسية على التعليقات التي تخص سياسة طوكيو تجاه تايوان التي أدلى بها سفير الصين لدى اليابان وو جيانجاو.

ووصف هاياشي التصريحات بأنها "غير ملائمة للغاية"، في إشارة إلى خطاب وو في مؤتمر صحفي في طوكيو أواخر الشهر الماضي، مفاده أنه إذا ربطت اليابان تايوان بأمنها، فإن الشعب الياباني "سينجر إلى النار".

وجاءت تعليقات هاياشي حول هذا الموضوع ردا على أسئلة من نائب معارض في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الياباني، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وأكد هاياشي أن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان مهمان لأمن اليابان. وأوضح أن اليابان نقلت موقفها مرارا إلى الصين في مناسبات، بما في ذلك الحوار رفيع المستوى، أن طوكيو تأمل في حل القضايا المتعلقة بتايوان بشكل سلمي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الشهر الماضي، انتقد وو التصور القائل بأن حالة الطوارئ بشأن تايوان ستكون حالة طارئة لليابان ووصفها بأنها "سخيفة"، وقال إن مشاركة اليابان في قضايا تايوان ستقوض أسس العلاقات اليابانية الصينية.