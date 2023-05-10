موسكو: اعتقال 5 أشخاص خططوا لمهاجمة وحدة عسكرية روسية

أعلن مصدر أمني روسي اليوم الأربعاء، اعتقال مجموعة من 5 أشخاص خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية في مدينة "بالاشيخا" الواقعة بالقرب من العاصمة موسكو.

وقال المصدر ـ حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء ـ إن "قوات الأمن تمكنت من احباط عملية إرهابية استهدفت إحدى الوحدات العسكرية في ريف العاصمة موسكو عقب قيام مجموعة تتكون من 5 أشخاص باستطلاع المنطقة المجاورة ونقل كافة المعدات والمواد المتفجرة والاسلحة بالقرب من المكان المستهدف".

وأشار المصدر الأمني إلى أن القوات الأمنية اعتقلت المجموعة الإرهابية قبل القيام بتفجير أي معدات عسكرية داخل القاعدة الروسية المستهدفة.

وكان الأمن الروسي قد أعلن في 7 مايو الجاري اعتقال مجموعة تخريب أوكرانية خططت لمهاجمة طائرات حربية روسية في مطار سيفيرني بمقاطعة إيفانوفو بواسطة درونات جوية، كما تمكن الأمن الروسي في 5 مايو الجاري من منع وقوع هجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجييه الكهروذرية، وتم اعتقال اثنين من عملاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.