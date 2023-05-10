بالصور.. تفحم وحدة سكنية بمنطقة الأمل الجديد في بورسعيد

تفحمت وحدة سكنية بمنطقة الأمل الجديد نطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عقب اشتعال النيران داخلها، دون حدوث أي إصابات.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة الأمل الجديد نطاق حي الضواحي، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي العقار ومناطق مجاورة، دون حدوث أي إصابات.

وكانت غرفة العمليات والكوارث والأزمات بحي الضواحي قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية رقم 11 من العمارة رقم 22 بمنطقة الأمل الجديد فتوجهت هالة أحمد أبو العز، رئيس الحي، وبرفقتها الإدارات المعنية، كما انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والغاز والكهرباء إلى المكان وجرى إخماد الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع النيران داخل غرفة النوم بالشقة وقد تفحمت كل المحتويات بها، وحُرر محضر بالواقعة وجار التحري حول ملابسات وأسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.

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