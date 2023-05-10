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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا.. صور

جانب من تقديم الدعم
جانب من تقديم الدعم
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية إلى 581 قادما من المصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة السودان، أمس الثلاثاء، عبر ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم مناظرة 466 قادما من خلال عيادات الحجر الصحي بالميناء، كما تم تطعيم 114 طفلا بالطعوم المضادة لشلل الأطفال، إلى جانب تحويل حالة إلى مستشفى سفاجا العام بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث تلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتم إعادته مرة أخرى.

وأشار «عبد الغفار» إلى تمركز 9 عيادات متنقلة في ميناء سفاجا إلى جانب 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية مركزة، علاوة على رفع حالة الاستعداد في المستشفيات والخدمات الإسعافية بمحافظة البحر الأحمر، كما تم الدفع بـ50 فردا من اطقم الحجر الصحي لسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي على القادمين.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن الخدمات المقدمة للقادمين تضمنت، «كارت المتابعة» والذي يشمل كافة البيانات الصحية، والشخصية، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة في مصر، للمتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول، علاوة على التطهير المستمر للميناء، لمكافحة القوارض والحشرات ونواقل الأمراض، من خلال فرق الأمراض المتوطنة.

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الخدمات المقدمة الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان شلل الأطفال