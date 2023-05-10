«الأهلي الكويتي - مصر» يحتفل بفوز أحد موظفيه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للباراتايكوندو

احتفل البنك الأهلي الكويتي – مصر بفوز الموظف عبد الرحمن محمود عبد الرازق "اللاعب الدولي" بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للباراتايكوندو وزن تحت 70 والتي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، وأقيمت في محافظة الفيوم بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من ابطال التايكوندو البارالمبيين والرياضيين من ذوي الهمم، حيث تعتبر هذه البطولة هي بداية التقييم المحلي والتأهيل لأولمبياد باريس 2024.

جدير بالذكر حصل عبد الرحمن محمود الموظف بإدارة المراجعة الداخلية بالبنك واللاعب الدولي على العديد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولات سابقة واجتاز التصفيات النهائية للمنتخب المصري مرتان وبطولة مصر الدولية للتايكوندو ورشح من قبل لبطولات عالمية.

وفى ذات السياق، يحرص البنك الأهلي الكويتي – مصر على تشجيع المواهب الواعدة بالبنك وتقديم سبل الدعم والمساندة لتحفيزهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم من اجل تحقيق النجاح في مجال العمل والوصول إلى أهدافهم على المستوى الشخصي.