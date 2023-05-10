عبدالمنعم سعيد: الشعب السوداني الوحيد القادر على مواجهة الأزمة الحالية.. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب السوداني هو الجانب الوحيد القادر على مواجهة الأزمة الحالية من خلال التعبير عن رأيه في اختيار من يحكم البلاد، مشيرًا إلى أن وجود الفوضى الآن بالسودان تخلق بؤر جديدة من التوتر في المنطقة، وهناك قوى تنتظر الفرصة كي تستغل تلك الفوضى، قائلا: "ذلك قد يقودنا إلى حرب أهلية".

وأَضاف "سعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري " على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأربعاء، أن السودان له مشاكل حدودية وبها أشخاص على حافة الهاوية، فهم لا يهمهم الانفصال ويتشجع داخلهم وجود هوية جديدة في دارفور أو كوردفان أو على منطقة النيل الأزرق، ومناطق تشعر أنها وسط الدولة السودانية الكبيرة غير حاصلة على حقوقها.

وتابع أن سد النهضة موجود في منطقة سودانية الأصل وحصلت عليها إثيوبيا في ظل ظروف سياسية غير مواتية للسودان، موضحًا أن الدول القريبة من السودان هي من تقول إن هناك عدم استقرار في السودان ويجب عليها التدخل، بجانب الدول العظمى التي تتابع خريطة العالم وأي إشكالية بها وليس بالخطورة التي يتصورها السودانيين والعرب.