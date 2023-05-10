صورة.. البابا فرنسيس يقبل صليب البابا تواضروس

شهد العالم المسيحي اليوم الأربعاء زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

والتقطت العدسات المصورة لقطة حية تحمل معاني السلام والتآخي، حيث حرص البابا فرنسيس على تقبيل صليب العنق الخاص بالبابا تواضروس، كما فعلها من قبل عندما زاره البطريرك يوحنا العاشر يازجي، الذي قبل صليبه أيضا حين ذاك.

وواصل البابا فرنسيس مؤكدا صلاته كي ينير الروح القدس زيارة البابا تواضروس الثاني إلى روما ولقاءاته الهامة وخاصة الحوارات التي تجمعهما، كما شمل شكر البابا فرنسيس ما يقوم به بابا الإسكندرية لصالح الصداقة المتنامية بين الكنيستين.