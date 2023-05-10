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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القضاء الأوروبي يلغي السماح بخطة إنقاذ مالية واسعة لشركة لوفتهانزا للطيران

لوفتهانزا
لوفتهانزا
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ألغت المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الذي أعطته المفوضية الأوروبية بشأن إعادة رسملة شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، بمبلغ ستة مليارات يورو (7ر6 مليار دولار أمريكي)، لإنقاذ الشركة خلال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المحكمة في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ - إن المفوضية وافقت بعد أن اعتبرت أن لوفتهانزا غير قادرة على تمويل نفسها في الأسواق لتلبية احتياجاتها.

وأضاف الراديو أن المفوضية الأوروبية يمكنها تقديم استئناف ضد هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطي في وقت سابق الضوء الأخضر لدعم الخطة الحكومية لإنقاذ شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، التي تمر بظروف صعبة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية وافقت على ضخ أموال الحكومة الألمانية البالغة ستة مليارات يورو لإبقاء "لوفتهانزا" صامدة بوجه التحديات مع تفشي جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي الكبير على صناعة الطيران، لكنها فرضت شروطا صارمة، وتشمل حزمة الإنقاذ الضخمة أيضا ثلاثة مليارات يورو من ضمانات القروض العامة.

القضاء الأوروبي لوفتهانزا