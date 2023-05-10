محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير امتحانات نهاية العام بالشهداء

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عددا من لجان امتحانات نهاية العام بالمراحل التعليمية المختلفة بمركز الشهداء، للتأكد من انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس حفاظاً علي مصلحة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والوقوف علي نسب التنفيذ ، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، و طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

حيث تابع المحافظ انتظام سير الامتحانات بعدد من اللجان بمدرسة علي عودة الإعدادية ، مؤكداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر ، كما استفسر المحافظ من الطلاب عن بدء اللجان وتوزيع الأسئلة في مواعيدها المقررة ومستوى الإمتحانات ، هذا يؤدي اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الدراسات الإجتماعية (فترة أولي ) والتربية الدينية ( فترة ثانية ) ، وخلال تفقده لمدرسة علي عودة ، قرر المحافظ نقل مدير المدرسة لتقصيره في مهام عمله وضعف الإشراف، مؤكداُ أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.

فيما تفقد محافظ المنوفية إنتظام سير الامتحانات بمدرسة الشهداء الثانوية الصناعية بنات ، والتي تضم 19 لجنة ، حيث يؤدي اليوم طالبات الصف الثاني الثانوي امتحان مواد اللغة العربية ، التربية الدينية، الأمن الصناعي.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الإمتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على مدير مديرية التربية والتعليم برفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي بكافة الإدارات التعليمية ورصد ومتابعة أي شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.

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