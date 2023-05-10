محافظة الجيزة ترفع 1900 حالة إشغال بأحياء شمال وجنوب والعمرانية والهرم والحوامدية

شهدت محافظة الجيزة حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء والمراكز لرفع الإشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ جهود أحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية والحوامدية في رفع كل أشكال الإشغالات والتعدى من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة فى ذلك.

ففي حي الدقى، شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع الزهراء من محى الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق ومنطقة نادى الصيد ومحيط ميدان المساحة وتمكنت الحملة من رفع ٥٣٤ حالة إشغال بالإضافة إلى تحرير ١٦ مخالفة للانتظار الخاطئ للسيارات أعلى ارصفة المشاة.

وفى حى جنوب الجيزة تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية بشوارع ٦ أكتوبر والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع المجزر الالى و جسر الكونيسة بالمنيب وأسفرت الحملة عن رفع ٢٥٠ حاله اشغال.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات بالقطاع الشمالي فى حى العمرانية، وشملت شوارع أحمد كامل وجمال عبدالناصر والنادى الرياضى والعشرين من المساحة وشارع محمود غالب وشارع سلامة الراضى بالإضافة إلى غلق وتشميع ورشة استجابة لشكاوي المواطنين بشارع زهرة رمزي للعمل بعد المواعيد المحددة وإحداث ضوضاء بصفة مستمرة .

وفى مدينة الحوامدية تم تنفيذ حملة اشغالات مكبرة شملت شوارع طراد النيل و جسر المنوات وطريق ١١ وأسفرت الحملة عن رفع ١١٦ حالة اشغالات متنوعة بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لعدد ٧ مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه .

وفي حي شمال الجيزة تم شن حملات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع الإمام الغزالي و بشتيل و المطار وبطئ أحمد عرابي بمدينة الأمل أسفرت الحملة عن رفع ٢٣٠ حاله اشغال .

كما تم في حي الهرم، شن حملات مكبرة استهدفت رفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والمرور على الكافيهات والمحال التجارية والمطاعم وأسفرت الحملات عن رفع عدد ٨٠٠ حاله اشغال متنوعة.