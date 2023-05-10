محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنقل الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم سير امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2023/2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي، والتي انطلقت اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 15 مايو الجاري ، بإجمالي يزيد عن 138 ألف طالباً وطالبة بالصفين في 453 مدرسة، وذلك بالتوازي مع استكمال امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الرابع إلى السادس،حيث أدى "اليوم"ما يزيد عن 160 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية وlct ،خلال 678 مدرسة ( رسمي / عربي /لغات /خاص ) على مستوى إدارات التعليم

حيث زار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،"اليوم" عدداً من المدارس تابعة لإدارة تعليم الواسطى ، والتي شملت :لجان مدرستي الديابية للتعليم الأساسي وعمر بن عبد العزيز للتعليم الأساسي، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، مؤكدا على انتظام سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ، وتبادل الحوار مع التلاميذ للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، واستمرار تطبيق الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والجو المناسب لأداء الطلاب الامتحانات في هدوء دون حدوث معوقات.

وخلال الزيارة تم التشديد على الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، والتنسيق بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية في حالة وجود أي حالة شغب لإبلاغ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثيري الشغب وإلزامهم بدفع قيمة أي تلفيات يتسببون بها

كما أكد " عبد التواب" على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش باستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيها طبقا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

وفي نفس السياق تابع وكيل الوزارة سير امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني وذلك ، خلال تفقده، عدداً من لجان مدرسة الفنية بنات بناصر حيث يؤدي ما يزيد عن 55 ألف طالبا وطالبة بمدارس التعليم الفني ( صناعي - زراعي - تجاري ) والتي تستمر حتى 18 مايو الجاري.