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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو| مهن لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها.. تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية
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هناك بعض المهن لن يحل مكانها الذكاء الاصطناعى كما ذكرها مارتن فورد في كتابه "قواعد الروبوتات"، ومن بين تلك الوظائف هى الوظائف الإبداعية في العلوم والقانون والطب لما يتطلبه من وضع استراتيجية عمل جديدة لذا تعتمد بشكل كلى على العنصر البشري.

يأتي في المرتبة الثانية، الوظائف التي تحتاج لعلاقات شخصية معقدة، كالصحفيين الاستقصائيين ومستشارى الأعمال و مهنة التمريض، وأخيراً الوظائف التي تحتاج الكثير من الحركة والقدرة على حل المشكلات من بينها الوظائف التجارية كالكهربائي والسباك وغيرها.

يذكر أن هناك نحو 300 مليون وظيفة سيتم الاستغناء عنها مستقبلاً، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادر على كتابة المحتوى وتوفير كافة المعلومات وأن يحل محل الوظائف البشرية.

الذكاء الاصطناعي الروبوتات العنصر البشري الوظائف الإبداعية