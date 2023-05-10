“وكيل تعليم جنوب سيناء” يتابع اليوم الأخير لامتحانات المرحلة الابتدائية.. صور

تابع محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، امتحان النقل بمدرسة الأمل الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء، في آخر أيام امتحانات النقل الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2023 بالمحافظة، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد سير أعمال لجان المدرسة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمادة الرياضيات ( فترة واحدة ) من 9 : 10.30 صباحا، واطمأن على توفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، وأكد الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان.

وكانت امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 قد بدأت السبت 6 مايو لمدة (5) أيام بإجمالي عدد 11657 طالب وطالبة.

وفي اليوم قبل الأخير من أيام امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية تابع وكيل الوزارة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان بالمدرسة، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحان بمادة العلوم (فترة واحدة) م 9 : 11 صباحا، ووجه وكيل الوزارة بتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، ومنع أجهزة المحمول باللجان.

وكانت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 بالمحافظة قد بدأت السبت 6 مايو بإجمالي عدد 7309 طالب و طالبة وتستمر الامتحانات حتى غد الخميس الموافق 11 مايو لمدة ستة أيام.

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