إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 8 أشخاص جميعهم من مركز سمالوط، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب عطل فني بفرامل إحدى السيارتين، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، ونصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي شمال بوابة الرسوم بمدخل مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والبحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب حدوث عطل فني بالفرامل بإحدى السيارتين التي اصطدمت بالثانية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف جميع المصابين إلي المستشفي العام في مدينة المنيا لتلقي العلاج وهم: يحي جمال محمد 32 عاما، ريان إبراهيم إسماعيل 48 عاما، أحمد جمال إسماعيل 30 عاما، سليمان محمد سليمان 37 عاما، مرعي توفيق عبد الحفيظ 62 عاما، محمد أبو الغنايم محمد 30 عاما، يسري فايز توني 47 عاما، فرحات خالد إسماعيل 27 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز سمالوط، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه نزيف وكسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.