وكيل صحة البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لبناء مستشفى حوش عيسى الجديدة

عقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعا بحضور عمر لبيب رئيس مجلس مدينة حوش عيسى والدكتور إكرامي الشربتلي مدير مستشفى حوش عيسى المركزي، للتنسيق معه في وضع خطة تشغيلية مستقبلية لمستشفى حوش عيسى المركزي في الفتره المقبلة، إعمالاً إلى أمر الإسناد المقدم من وزارة الصحة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأعلن وكيل الوزارة، إنه جري التخطيط لتشغيل المستشفى في وقت الإنشاء، حرصًا على استمرار الخدمة الطبية بالمستشفى لخدمة المرضى وتيسيرًا عليهم لتلقي الخدمة الطبية، مؤكدًا وضع الخطة التشغيلية مع الخطه الإنشائية جنبًا إلى جنب في وقت واحد تيسيرًا على المرضى، والعمل بأعلى كفاءة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

كما أكد وكيل الوزارة، أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحيرة، وهناك برامج تدريبية مستمرة لكافة عناصر المنظومة الطبية، وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب، وأنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية، متقدمًا بالشكر لجميع القائمين على تطوير العمل بالمستشفى لجهودهم المبذولة، والتي تعد مبادرة طيبة لخدمة المرضى.