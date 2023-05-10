وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

تابع المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل العام والفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بمدرسة الثانوية العسكرية للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة دمياط الجديدة ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتأكيد على الانضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل الوزارة، اللجان الامتحانية واطمأن على سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.